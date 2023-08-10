Кандидата в президенты Эквадора убили после предвыборной встречи

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 49 0

Фернандо Вильявисенсио погиб от трех выстрелов в голову.

Кандидата в президенты Эквадора убили после предвыборной встречи

Фото: Reuters / Karen Toro

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Кандидат в президенты Эквадора убит тремя выстрелами в голову после предвыборной встречи. Об этом сообщает местная газета El Universo.

В данный момент неизвестно, кто совершил это преступление. Фернандо Вильявисенсио был застрелен на митинге. Ранены еще восемь человек, из них семеро доставлены в больницу.

«Тремя выстрелами в голову в среду был убит Фернандо Вильявисенсьо Валенсия, кандидат в президенты, во время митинга… в Кито», — опубликовано в сообщении газеты.

Смерть политика также подтверждает его друг. Выборы в стране запланированы на 20 августа 2023 года.

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