Летели быстрее звука без единого шума: тайна черных треугольников над США

В США рассекретили сообщения о треугольных объектах над военными базами

Над засекреченными военными объектами США за последний год как минимум трижды наблюдали неизвестные объекты треугольной формы. Сообщения об этих случаях вошли в очередной пакет рассекреченных правительственных документов о неопознанных аномальных явлениях, пишет New York Post.

По оценкам очевидцев, скорость объектов достигала 2 896 километров в час. В отчете ФБР приводится наблюдение, согласно которому один из них преодолел 2,5 километра за три секунды. Инверсионного следа свидетели не заметили.

Что известно о черных треугольниках

В опубликованных материалах представлены рисунки черного треугольного объекта над горной местностью. Фотографий в пакете нет. Точные места и даты наблюдений скрыты из соображений безопасности.

В одной из служебных записок Министерства обороны внешний вид объекта описывается как сплошная бесшовная поверхность. Наблюдатели не различили воздухозаборников, отверстий двигателей, элементов управления или кабины.

Согласно документам, при наблюдении через тепловизор объекты давали стабильный тепловой сигнал. Отдельных более горячих участков, характерных, например, для работающего двигателя самолета или беспилотника, свидетели не отметили.

Почему наблюдения вызвали вопросы у властей

Внимание к этим сообщениям связано в том числе с местом появления объектов. Речь идет о территориях, где США испытывают новые технологии.

По данным издания, представители правительства исключили версию об американском происхождении объектов. К предположению об их принадлежности другому государству они также отнеслись скептически, сославшись на описанные технические характеристики.

При этом происхождение треугольников остается неустановленным.

Какие еще материалы рассекретили

Это уже седьмой общедоступный пакет документов, опубликованный в рамках инициативы администрации президента США Дональда Трампа. Представители властей сообщили, что раскрытие материалов продолжится.

Часть файлов посвящена ранчо Скинуокер в штате Юта. В документах собраны рассказы жителей и других свидетелей о необычных существах и явлениях.

Также упоминается сбор волос с колючей проволоки на ранчо в 2010 году после заявления владельца о неизвестном существе. Образцы направили на анализ ДНК, однако его результаты обнародованы не были.

В пакет вошли и сообщения о неопознанных объектах возле калифорнийского острова Каталина, а также документ НАСА 1960-х годов с рекомендациями по действиям при контакте с космическими фрагментами.

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