Можно не вернуться: заброшенные каменоломни стали новым местом притяжения для молодежи

В опасный аттракцион превратились заброшенные каменоломни по всей стране. Блогеры-гиды устраивают там квесты и экскурсии, увлекая новых любителей экстрима. Среди них есть и подростки. К тому же с приходом осенних дождей риск гибели туристов в подземных лабиринтах только растет.

Но почему входы туда до сих пор остаются открытыми для каждого? И как предотвратить новые трагедии под землей? Разбирался корреспондент «Известий» Захар Акопов.

Это иной мир, скрытый от посторонних глаз, где застывает время, а привычные правила не работают. Заброшенные каменоломни стали новой Меккой для молодежи, невзирая на смертельный риск.

Ролики набирают тысячи просмотров и привлекают новых адептов. Самые отчаянные берут с собой даже детей.

Сотни километров лабиринтов сформировали отдельную скрытую туриндустрию. В тематических пабликах без труда можно найти как индивидуальные, так и групповые экскурсии, с якобы опытным инструктором. Цена на такие путешествия, которые могут стать билетом в один конец, — от шести тысяч рублей за человека. Законно ли это?

«Вход ничем не закрыт, он в общем доступе. Значит, это абсолютно легально», — сказал диггер Владислав Сухарев.

Блогеры Влад и Даниил согласились стать проводниками в подземелье. Рядом с жилыми домами — колодец, который оказался входом в каменоломню. Девять метров вниз по лестнице. Дальше начинаются узкие тропы.

Первый привал. Здесь находится журнал записи. По негласным правилам нужно зафиксировать дату и время входа.

За годы каменоломня превратилась в музей, где можно встретить самые необычные экспонаты.

«Например, табличка «проспект Вернадского, 127». Откуда она здесь появилась, уже, наверное, не скажет никто. То же самое можно сказать про табличку «Зона таможенного контроля», — сказал корреспонденю

Хотя куда неожиданнее встретить в этих подземельях других смельчаков.

Случаев, когда посетители потерялись и не смогли выбраться самостоятельно, предостаточно. В начале года в этой же каменоломне один из туристов восемь часов блуждал в поисках выхода. А это уже Крым. В сентябре четверо любителей-спелеологов провели под землей 35 часов. Приключения закончились масштабной спасательной операцией.

«Первый раз ходил, говорил, что никогда. Решил перед молодыми понтануться, теперь уж точно никогда», — сказал участник группы любителей-спелеологов Владимир Решетнев.

По данным экспертов, за историю исследования каменоломен на европейской части России зафиксировано 19 смертельных случаев.

«Проблему составляет молодежь, которая идет в первый раз, где-то прочитав в видеоблогах, что есть такие прекрасные места, где можно заблудиться. Плюс проблема — платные экскурсии, которые проводятся нелицензированными компаниями», — сказал спелеолог Владимир Тютюнов.

С наступлением сезона дождей подземный вопрос рискует превратиться из нишевого хобби в игру на выживание. О проблеме знают и на государственном уровне. Тот же Николай Валуев трижды участвовал в спасательных операциях.

«Делали себе страховки в банке, как туристы, не указывая, с какой целью они там будут проходить, какие маршруты. Со временем их снесут рано или поздно. Вы не обнесете их заборами по шесть метров. Даже если обнесете, это не спасет», — сказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев.

Впрочем, радикальные меры, среди которых подрыв входов, — это только новый вызов для экстремалов, считают эксперты. Искусственные тоннели необходимо консервировать навсегда, естественные подземные системы — брать под строжайший надзор. В противном случае обвалы и затопления с новыми жертвами — вопрос времени.

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