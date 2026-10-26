«Уничтожила все»: из-за чего скандалили Чарльз и Диана во время медового месяца

RO: принцесса Диана уничтожила картину принца Чарльза во время медового месяца

Принцесса Диана уничтожила картину и принадлежности для рисования своего мужа принца Чарльза (ныне короля Карла III. — Прим.ред.) во время медового месяца. Такой эпизод описала королевский биограф Пенни Джунор, передает Radar Online.

После свадьбы 29 июля 1981 года молодожены отправились в 12-дневный круиз по Средиземному морю на королевской яхте «Британия». Диане тогда было 20 лет, Чарльзу — 32 года. Маршрут включал Тунис, Алжир, Сицилию, греческие острова и Египет.

Однако путешествие сопровождалось ссорами. Диану раздражало, что супруг часами читал и рисовал. Чарльз взял с собой акварельные краски, холсты и книги южноафриканского писателя Лоренса ван дер Поста. Он рассчитывал, что они смогут читать вместе и обсуждать интересовавшие его темы.

Диана воспринимала это иначе: ей казалось, что муж предпочитает собственные увлечения ее обществу.

«Однажды, когда Чарльз рисовал на прогулочной палубе „Британии“, он отлучился на полчаса, чтобы на что-то посмотреть. Вернувшись, он обнаружил, что она уничтожила его картину и все принадлежности», — рассказала Джунор.

Подарок Камиллы стал поводом для другой ссоры

Еще одним источником напряжения были подозрения Дианы относительно отношений мужа с Камиллой Паркер-Боулз. В беседах с биографом Эндрю Мортоном принцесса вспоминала, что во время круиза увидела на Чарльзе запонки с двумя переплетенными буквами C. Она сочла их отсылкой к именам Чарльз и Камилла — Charles и Camilla.

По рассказу Дианы, супруг подтвердил, что получил украшение от Камиллы, и объяснил, что это подарок подруги. Разговор закончился ссорой.

Принцесса также утверждала, что незадолго до свадьбы Чарльз подготовил для Камиллы браслет. Впоследствии Диана признавалась: мысли об их связи занимали ее во время всего путешествия.

В письме Диана описывала поездку иначе

При этом в переписке с бывшей экономкой своей семьи Мод Пендрей принцесса первоначально представляла медовый месяц благополучным. Она называла путешествие большим успехом и писала, что молодожены прекрасно провели время.

В 1992 году Чарльз и Диана объявили о расставании. Их развод был оформлен в августе 1996 года.

Через год, 31 августа 1997-го, принцесса погибла после автомобильной аварии в Париже. Ей было 36 лет. Чарльз и Камилла поженились в 2005 году.

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