Бояться нечего? Кравцов заверил, что на ЕГЭ не спросят лишнего

Глава Минпросвещения сообщил о согласовании экзаменационных заданий с содержанием школьных образовательных программ.
Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Кравцов отметил, что на ЕГЭ ребят не спросят то, что они не изучали в школе
На Едином государственном экзамене (ЕГЭ) не спросят того, чего дети не изучали в школе. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Его слова приводит пресс-служба министерства на официальном сайте.
«Сегодня школьная программа и задания ЕГЭ строго синхронизированы, на экзамене ребят никогда не спросят того, чему не учили в школе. Мы держим баланс школьной нагрузки, обеспечивая комфортный и здоровый ритм для каждого ребенка», — заявил Кравцов.
Он также добавил, что особое внимание при подготовке графика проведения экзаменов уделяется тому, чтобы у выпускников было достаточно времени для качественной подготовке к проверке знаний и спокойного выхода на «финишную прямую».
Также у школьников есть гарантированное право на пересдачу одного из предметов до конца экзаменационной кампании. Такая возможность, по словам главы министерства, позволяет избежать дополнительного психологического давления.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Рособрнадзор представил проект расписания ЕГЭ и ОГЭ на 2027 год. Эти документы должны пройти общественное обсуждение до 10 ноября 2026 года, после чего будут утверждены.
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