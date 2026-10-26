Бояться нечего? Кравцов заверил, что на ЕГЭ не спросят лишнего

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 41 0

Глава Минпросвещения сообщил о согласовании экзаменационных заданий с содержанием школьных образовательных программ.

Соответствует ли ЕГЭ школьной программе

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

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Тема:
ЕГЭ

Кравцов отметил, что на ЕГЭ ребят не спросят то, что они не изучали в школе

На Едином государственном экзамене (ЕГЭ) не спросят того, чего дети не изучали в школе. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Его слова приводит пресс-служба министерства на официальном сайте.

«Сегодня школьная программа и задания ЕГЭ строго синхронизированы, на экзамене ребят никогда не спросят того, чему не учили в школе. Мы держим баланс школьной нагрузки, обеспечивая комфортный и здоровый ритм для каждого ребенка», — заявил Кравцов.

Он также добавил, что особое внимание при подготовке графика проведения экзаменов уделяется тому, чтобы у выпускников было достаточно времени для качественной подготовке к проверке знаний и спокойного выхода на «финишную прямую».

Также у школьников есть гарантированное право на пересдачу одного из предметов до конца экзаменационной кампании. Такая возможность, по словам главы министерства, позволяет избежать дополнительного психологического давления.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Рособрнадзор представил проект расписания ЕГЭ и ОГЭ на 2027 год. Эти документы должны пройти общественное обсуждение до 10 ноября 2026 года, после чего будут утверждены.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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