Обстановка накаляется? Очередной виток обострения в Нигере

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Власти Нигера обвиняют Францию в нарушении воздушного пространства

Фото, видео: www.globallookpress.com / Djibo Issifou; 5-tv.ru

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Десятки тысяч жителей на стороне военных.

Очередной виток обострения в Нигере — новые власти обвинили Францию в нарушении воздушного пространства, в Париже эти заявления отрицают. Но заявляют о готовности жестко реагировать на любые провокации против своих граждан.

Тем временем, в самом Нигере новые выступления — десятки тысяч жителей на стороне военных. Корреспондент «Известий» Исмаил Мусса транслирует события из самого сердца Африки.

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