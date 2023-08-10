Обстановка накаляется? Очередной виток обострения в Нигере
Власти Нигера обвиняют Францию в нарушении воздушного пространства
Фото, видео: www.globallookpress.com / Djibo Issifou; 5-tv.ru
Десятки тысяч жителей на стороне военных.
Очередной виток обострения в Нигере — новые власти обвинили Францию в нарушении воздушного пространства, в Париже эти заявления отрицают. Но заявляют о готовности жестко реагировать на любые провокации против своих граждан.
Тем временем, в самом Нигере новые выступления — десятки тысяч жителей на стороне военных. Корреспондент «Известий» Исмаил Мусса транслирует события из самого сердца Африки.
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