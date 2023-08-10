Задержаны два подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 69 0

Полиция ищет третьего преступника.

Задержаны два подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора

Фото: www.globallookpress.com / Polic¨ªa Nacional de Ecuador

Читайте нас в: Дзен Новости

Полиция задержала двух подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Идет поиск третьего. Об этом сообщает телеканал Ecuavisa.

Фернандо Вильявисенсио был убит тремя выстрелами в голову во время митинга 9 августа на севере Кито. Как минимум, пострадало восемь человек, семь из них госпитализированы.

Выборы в Эквадоре планируются на 20 августа 2023 года. Фернандо Вильявисенсио занимал примерно пятое место по популярности среди всех кандидатов.

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
97.40
1.32 106.89
1.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:44
В Госдуме предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для некоторых граждан
5:43
МО: пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки на РФ
5:39
Мощный заряд: как выбрать качественные батарейки, которые прослужат долго
5:28
«Удивляют меня»: почему поклонники SHAMAN не дарят ему цветы
5:12
Легендарная мода: теперь платье Одри Хепберн может купить любой желающий
5:04
Собянин сообщил об успешном отражении новой попытки пролета беспилотников

Сейчас читают

Ждет четвертого ребенка? Анна Седокова предъявила беременный живот
«В таких людях — свет»: писатель Илья Гуров рассказал о знакомстве с Васильевой
Пятидневная война: 800 бойцов пошли против 12-тысячной группировки Грузии
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку