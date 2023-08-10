Задержаны два подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора

Полиция задержала двух подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Идет поиск третьего. Об этом сообщает телеканал Ecuavisa.

Фернандо Вильявисенсио был убит тремя выстрелами в голову во время митинга 9 августа на севере Кито. Как минимум, пострадало восемь человек, семь из них госпитализированы.

Выборы в Эквадоре планируются на 20 августа 2023 года. Фернандо Вильявисенсио занимал примерно пятое место по популярности среди всех кандидатов.