Россия может помочь Африке в сфере медицинских технологий

Мурашко: сотрудничество России и Африки в сфере здравоохранения перспективно

Сотрудничество России и африканских государств в сфере здравоохранения имеет четкие перспективы. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru на экономическом и гуманитарном форуме «Россия — Африка».

По словам министра, среди основных направлений взаимодействия — борьба с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, поставки медицинской продукции и подготовка кадров. Кроме того, африканские страны заинтересованы в помощи при создании устойчивых систем здравоохранения.

«Народонаселение достаточно высокое на африканском континенте, поэтому запрос сегодня идет по инфекционным и неинфекционным заболеваниям, подготовке специалистов, по продукции, и также мы начинаем слышать просьбы о помощи в построении именно устойчивых систем здравоохранения», — пояснил Мурашко.

Он отметил, что российская система здравоохранения, основы которой заложил первый советский нарком здравоохранения Николай Семашко, со временем развивалась и внедряла современные технологии. При этом в ней сохранились базовые принципы первичной медико-санитарной помощи.

По словам главы Минздрава, африканским государствам могут быть полезны российские разработки в области мобильной медицины и телемедицинских услуг. Они позволяют проводить скрининговые исследования среди жителей удаленных населенных пунктов и больших групп населения.

«Компетенции, которые сегодня приобрела страна по мобильным формам работы, телемедицинским форматам, они на африканском континенте очень востребованы», — подчеркнул министр.

Он добавил, что Россия также производит необходимое оборудование и технологии и обучает медицинских специалистов.

Еще одним важным направлением Мурашко назвал подготовку кадров. По его словам, в российских вузах учатся студенты почти из 160 стран, в том числе из африканских государств. Полученные знания помогут выпускникам развивать национальные системы здравоохранения и поддерживать долгосрочные связи с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что цифровые технологии существенно ускоряют процесс диагностики и определения стратегии лечения пациентов, однако окончательное решение всегда остается за врачом.

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