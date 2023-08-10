«Желтые глаза»: племя из Перу обратилось к армии из-за «нападения инопланетян»

Очевидцы утверждают, что одно из существ напало на 15-летнюю девочку. Кто эти создания и что им нужно?

Жители маленькой деревни в Перу на протяжении месяца жалуются на «нападения инопланетян». Об этом сообщает телеканал Al Rojo Vivo.

Отмечается, что в правоохранительные органы поступают заявления от представителей племени Икиту, которые проживают к северо-востоку от Лимы. Они говорят о нападении «двухметровых существ с большими головами и желтыми глазами».

Местные призывают развернуть вооруженные силы в регионе, где происходят набеги от неопознанных сил. Очевидцы утверждают, что пришельцы неуязвимы для огнестрельного оружия и имеют способность исчезать по собственному желанию.

По некоторым данным, один из «инопланетян» напал на 15-летнюю девочку. Несовершеннолетней удалось спастись, но на ее шее остались царапины.

Ранее 5-tv.ru писал, что конгресс США провел первые слушания о существовании внеземных цивилизаций.