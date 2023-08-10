Сбитый в Подмосковье беспилотник протаранил крышу и забор

Ранним утром два ударных дрона летели на Москву, но были остановлены силами ПВО.

Осколки одного из летевших на Москву БПЛА нашли на нескольких частных участках сразу в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом сообщает с места событий корреспондент «Известий» Дарья Малахова.

На одном из он протаранил крышу дома, а на другом проломил забор и оставил в нем сопла. По словам очевидцев, перед тем, как летательный аппарат упал, был слышен громкий хлопок.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, сегодня, около четырех утра, ПВО сбило два ударных БПЛА, которые летели в сторону Москвы. Один из дронов упал в Калужской области, а другой в Подмосковье.

Прежде мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о том, что около четырех утра ПВО были сбиты два ударных беспилотника летевших в сторону города. Чуть позднее работу комплексов защиты подтвердили и в Минобороны РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки на РФ.