Сбитый в Подмосковье беспилотник протаранил крышу и забор — кадры с места

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 730 0

Сбитый в Подмосковье беспилотник протаранил крышу и забор

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Атака беспилотников на Москву

Ранним утром два ударных дрона летели на Москву, но были остановлены силами ПВО.

Осколки одного из летевших на Москву БПЛА нашли на нескольких частных участках сразу в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом сообщает с места событий корреспондент «Известий» Дарья Малахова.

На одном из он протаранил крышу дома, а на другом проломил забор и оставил в нем сопла. По словам очевидцев, перед тем, как летательный аппарат упал, был слышен громкий хлопок.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, сегодня, около четырех утра, ПВО сбило два ударных БПЛА, которые летели в сторону Москвы. Один из дронов упал в Калужской области, а другой в Подмосковье.

Прежде мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о том, что около четырех утра ПВО были сбиты два ударных беспилотника летевших в сторону города. Чуть позднее работу комплексов защиты подтвердили и в Минобороны РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки на РФ.

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