МО: пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки на РФ

Сегодня ночью над территорией Московской и Калужской областей, а также в небе над городом Севастополь были пресечены попытки ВСУ устроить террористические акты с помощью беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Два беспилотных летательных аппарата уничтожены над Одинцовскоим районом Подмосковья и над Малоярославским районом Калужской области. Вблизи Севастополя также средствами ПВО сбито два беспилотника, а после еще девять подавлены с помощью РЭБ, они потерпели крушение в Черном море, не достигнув цели.