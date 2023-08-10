МО: пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки на РФ

ПВО Москвы успешно уничтожили два беспилотника.
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev
Сегодня ночью над территорией Московской и Калужской областей, а также в небе над городом Севастополь были пресечены попытки ВСУ устроить террористические акты с помощью беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Два беспилотных летательных аппарата уничтожены над Одинцовскоим районом Подмосковья и над Малоярославским районом Калужской области. Вблизи Севастополя также средствами ПВО сбито два беспилотника, а после еще девять подавлены с помощью РЭБ, они потерпели крушение в Черном море, не достигнув цели.
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