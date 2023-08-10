Семь часов за бортом: российские космонавты благополучно вернулись на МКС

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Космонавты Прокопьев и Петелин вернулись на борт МКС после семи часов в космосе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Roscosmos; 5-tv.ru

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Они находятся на станции почти год, и для них этот выход в открытый космос стал уже шестым.

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили выход в открытый космос и благополучно вернулись на МКС. За бортом станции они провели 6 часов 35 минут.

За это время им удалось установить три защитных экрана от метеоритов рядом с блоком «Рассвет». Они также приняли участие в перемещении от одного модуля к другому переносного рабочего места.

Для этого использовали специальный робот-манипулятор, который внешне напоминает огромную руку. Прокопьев и Петелин находятся на МКС почти год, и для них этот выход в открытый космос стал уже шестым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что запуск первой в современной истории России миссии на Луну намечен на 11 августа. Уточняется, что запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и станцией «Луна-25» будет осуществляться с космодрома Восточный.

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Семь часов за бортом: российские космонавты благополучно вернулись на МКС

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