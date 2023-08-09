Центробанк не будет покупать валюту на внутреннем рынке до конца года

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 244 0

С чем связано такое решение?

Центробанк не будет покупать валюту на внутреннем рынке до конца года

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky, Alexander Legky

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Центробанк России не будет покупать валюту на внутреннем рынке для зеркаливания операций Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила, до конца текущего года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков», — объяснили в ЦБ, добавив, что отложенные покупки могут быть возобновлены в 2024 году или в последующих годах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин разрешил исполнять валютные государственные гарантии в рублях.

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