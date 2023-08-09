Центробанк не будет покупать валюту на внутреннем рынке до конца года
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С чем связано такое решение?
Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky, Alexander Legky
Центробанк России не будет покупать валюту на внутреннем рынке для зеркаливания операций Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила, до конца текущего года. Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков», — объяснили в ЦБ, добавив, что отложенные покупки могут быть возобновлены в 2024 году или в последующих годах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин разрешил исполнять валютные государственные гарантии в рублях.
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