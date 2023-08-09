Центробанк не будет покупать валюту на внутреннем рынке до конца года

Центробанк России не будет покупать валюту на внутреннем рынке для зеркаливания операций Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила, до конца текущего года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков», — объяснили в ЦБ, добавив, что отложенные покупки могут быть возобновлены в 2024 году или в последующих годах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин разрешил исполнять валютные государственные гарантии в рублях.