Мятежники в Нигере заявили о формировании нового правительства

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 38 0

В состав кабмина вошли 20 человек.

Мятежники в Нигере заявили о формировании нового правительства

Фото: www.globallookpress.com / Djibo Issifou

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Новое правительство переходного периода создано в Нигере. Об этом сообщил лидер мятежников, председатель Национального совета спасения родины (НССР) Абдурахман Тчиани, подписав соответствующий указ.

В состав правительства вошли 20 человек. Среди них — гражданские и военные лица.

Президент Нигера Мохамед Базум был свергнут 26 июля в результате госпереворота. Тогда же руководители восстания сообщили о закрытии границ страны, введении комендантского часа и приостановке действия местной конституции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мятежники в Нигере обвинили французских военных в атаке на нацгвардию и в нарушении воздушного пространства.

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