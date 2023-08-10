Мятежники в Нигере заявили о формировании нового правительства

Новое правительство переходного периода создано в Нигере. Об этом сообщил лидер мятежников, председатель Национального совета спасения родины (НССР) Абдурахман Тчиани, подписав соответствующий указ.

В состав правительства вошли 20 человек. Среди них — гражданские и военные лица.

Президент Нигера Мохамед Базум был свергнут 26 июля в результате госпереворота. Тогда же руководители восстания сообщили о закрытии границ страны, введении комендантского часа и приостановке действия местной конституции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мятежники в Нигере обвинили французских военных в атаке на нацгвардию и в нарушении воздушного пространства.