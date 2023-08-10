Microsoft перестанет продлевать лицензии российским клиентам после 30 сентября

Американская транснациональная компания Microsoft с 30 сентября престанет продлевать лицензии российским клиентам. Информация об этом была опубликована технической поддержкой Microsoft Online Services.

Компания отказывается принимать банковские переводы на местный счет в качестве платежей за свои предоставляемые в стране услуги, приводит в своем Telegram-канале агентство TelecomDaily содержание письма.

Действующие подписки останутся активны, однако после 30 сентября по истечению срока их действия продлеваться не будут.

В марте прошлого года после начала спецоперации на территории Украины Microsoft заморозила свою деятельность в России.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД обвинил Microsoft в антироссийской деятельности. Заместитель главы внешнеполитического ведомства Михаил Галузин пояснил — с первых дней СВО компания предоставляет украинской стороне услуги под предлогом «укрепления киберобороны».