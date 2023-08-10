«Детище Гейтса»: МИД обвинил Microsoft в антироссийской деятельности

Компания с начала СВО поддерживала киевский режим.

С начала специальной военной операции на Украине корпорация Microsoft оказывает киевскому режиму поддержку под предлогом укрепления киберобороны, заявил ТАСС замглавы МИД России Михаил Галузин.

Он отметил, что компания ведет явную антироссийскую политику.

«Детище (Билла. — Прим. ред.) Гейтса послушно выстраивает свою деятельность в русле политических установок США», — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, западные страны продолжают создавать преграды для выхода из военно-политического кризиса между Россией и НАТО.