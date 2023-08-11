«Касается их личной жизни»: директор Алсу прокомментировал слухи о ее разводе

На светском мероприятии звезда появилась без обручального кольца.

У певицы Алсу «все в порядке» в отношениях с мужем Яном Абрамовым, вопреки тиражируемым в прессе слухам. Об этом заявил директор артистки Сергей Фадеев. Он добавил, была ли звезда на светском мероприятии с кольцом или без кольца, он не знает, так как не присутствовал там, передает издание Газета.ру.

«Я занимаюсь творчеством. Я думаю, кроме нее самой или ее супруга вряд ли кто-то вам даст комментарий, который касается их личной жизни. Поверьте, там все в порядке», — ответил директор.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алсу в очередной раз невольно подогрела интерес публики к своему браку, который, по слухам, потерпел фиаско. Не первый месяц артистку и ее мужа подозревают в разводе.

Теперь знаменитость выходит в свет без обручального кольца, свой 40-й день рождения она отметила без супруга, в путешествие после него отправилась тоже одна. Абрамов сделал предложение Алсу в Париже, в марте 2006 года влюбленные сыграли пышную свадьбу за 3,5 миллиона долларов в Москве. Осенью того же года у них родилась дочь Сафина, а еще спустя полтора — Микелла, в 2016-м на свет появился сын пары Рафаэль.