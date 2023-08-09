Певица Алсу стала появляться на публике без обручального кольца

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 116 0

Не первый месяц светские хроники пестрят сообщениями о разводе исполнительницы с бизнесменом Яном Абрамовым и даже появлении нового кавалера.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / alsou_a; 5-tv.ru

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Певица Алсу (Имя в девичестве Алсу Сафина. — Прим. ред.) в очередной раз невольно подогрела интерес публики к своему браку, который, по слухам, потерпел фиаско. Не первый месяц артистку и бизнесмена Яна Абрамова подозревают в разводе. Теперь знаменитость выходит в свет без обручального кольца, свой 40-й день рождения она отметила без супруга, в путешествие после него отправилась тоже одна.

Абрамов сделал предложение Алсу в Париже, в марте 2006 года влюбленные сыграли пышную свадьбу за 3,5 миллиона долларов в Москве. Осенью того же года у них родилась дочь Сафина, а еще спустя полтора — Микелла, в 2016-м на свет появился сын пары Рафаэль. В 2023-м на фоне слухов о разводе певица стала все чаще выходить в свет в одиночестве, она также опубликовала многозначительный пост в личном блоге про «стрессовые изменения», а еще появилась на фото в объятиях другого мужчины!

На днях на «Плюс Даче» Алсу появилась в дорогом и стильном наряде, состоявшем из джинсов, жилетки и черного жакета с сумочкой от Dior. Звезда надела темные очки, а вот обручальное кольцо — не надела. Несмотря на бурные обсуждения в сети и прессе исполнительница не обсуждает свою личную жизнь и пока сообщает о переменах только намеками.

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* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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