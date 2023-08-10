Еле нашли: страус Степа сбежал с дачи в Ленобласти после пожара

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В Ленобласти нашли сбежавшего с дачи страуса Степу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru

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На помощь хозяевам пришли неравнодушные соседи.

Сейчас — кадры из Ленобласти, которые больше напоминают приключенческий фильм. После пожара с одной из дач от хозяев сбежал страус по кличке Степа.

Для его поисков развернули целую операцию, ведь поймать такую огромную птицу — задача не из легких. На помощь пришли неравнодушные соседи.

Они даже просматривали камеры видеонаблюдения и буквально часами гонялись за страусом по лесу. В итоге беглеца задержали и передали хозяйке.

Сейчас со Степой все хорошо. По словам хозяйки, он усиленно питается и набирается сил дома.

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