«Луна-25»: прямая трансляция пуска межпланетарной станции с космодрома Восточный

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Live 130 0

Прямая трансляция пуска межпланетарной станции «Луна-25» с космодрома Восточный

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»

Это первый подобный аппарат в истории современной России за последние почти полвека. Его задача — подтвердить наличие воды на Южном полюсе Луны и взять жидкость на анализ.

11 августа в 02:10 по Москве с космодрома Восточный межпланетарная станция «Луна-25» отправляется в полет к естественному спутнику Земли.

Старт ракеты состоится в 02:10:57 (по МСК)

Это первый подобный аппарат в истории современной России за последние почти полвека. Его задача — подтвердить наличие воды на Южном полюсе Луны и взять жидкость на анализ. Результаты исследования могут запустить новый виток колонизации спутника человеком.

Несмотря то, что науке известно о «залежах» ледников на космическом соседе нашей планеты, ее количество, необходимое для людского поселения, пока не обнаружено. Но если таковые найдутся, то именно здесь.

Полет аппарата к Луне займет около 12 дней.

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