«Лает как собака»: Тодоренко показала младшего сына во всей красе

Звездная мама рассказала про особенности своего малыша.

Телеведущая Регина Тодоренко родила младшего сына Мирослава в бассейне с водой. Одним из свидетелей процесса стал ее старший наследник Михаил.

По признанию знаменитости, во время этого она испытывала возбуждение. Журналистка считает, что роды — это не медицинская процедура, а явление сексуальной жизни, пишет издание dni.ru.

Недавно звезда опубликовала в социальных сетях видео, в котором рассказала, что Мирослав становится все более самостоятельным.

«Уже болтает: папа, ба-бах, дай. <…> И лает как собака. Начал есть ложкой, но вилкой лучше. Делает делишки на горшок пока через раз, но удивляется и радуется», — делится Тодоренко.

«Мне нелегко»: Тодоренко пришлось принять решение и уехать от Топалова

Знаменитая мама надеется, что в будущем сможет вовлекать отпрыска в сложные игры.

«Как же меня радует, что сейчас можно получить информацию в течение часа, а ведь раньше все мы ходили в библиотеку», — отметила звезда.

Ее старший сын Михаил уже успел в три года узнать разницу между мальчиками и девочками. Тодоренко показала наследнику тематическую литературу с картинками, а муж звезды Влад Топалов прочитал ребенку лекции об интимной гигиене.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тодоренко пожалела о решении взять сына на съемки.