«Мне нелегко»: Тодоренко пришлось принять решение и уехать от Топалова

Ведущая рассказала, почему «сбежала» из дома.

Телеведущая Регина Тодоренко накануне уехала из Москвы. Еще недавно блогер наслаждалась семейным отпуском с мужем Владом Топаловым и детьми в Турции, а сразу после возвращения с головой погрузилась в работу.

Сначала теледиве пришлось оставить сыновей ради съемок нового сезона на платформе YouTube, а потом она отправилась в командировку.

Звезда шоу рассказала, что впервые оставила младшего сына Мирона, которому только недавно исполнился год. Своими переживаниями по этому поводу она поделилась в сети.

«Радует, что с уже во вторник я смогу их обнять. Почему за столько лет путешествий разлука все еще дается мне нелегко?» — удивляется дива.

Чтобы снизить стресс из-за вынужденного отъезда, Регина на время перелета включила медитацию. Похоже, что именно таким способом она помогает себе хоть немного отвлечься от переживаний.

В последнее время в жизни Тодоренко происходят слишком много событий, расшатывающих нервную систему.

Например, во время отпуска в Турции ее старший сын Михаил разбил голову на лестнице. Это произошло, когда мальчик спускался по ступенькам в отеле. Малыша госпитализировали в больницу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тодоренко оставила больных детей дома.