Бокс-забег и большой концерт: фестиваль спорта состоится в Серпухове

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Фестиваль спорта состоится в Серпухове 12 августа

Фото, видео: www.globallookpress.com / Karl-Heinz Spremberg; 5-tv.ru

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Лучшие бегуны получат денежные призы.

Большой спортивный праздник состоится в эти выходные в Серпухове. Его для жителей Подмосковья устраивает Федерация бокса России.

Гвоздь программы — традиционный бокс-забег на пять километров ранним утром по улицам города. Принять участие сможет любой желающий.

На финише каждого будет ждать медаль и полезный завтрак. Лучшие бегуны получат денежные призы.

А после события люди переместятся на городской пляж на берегу Оки. Там начнутся соревнования по волейболу, самбо и дзюдо, а также большой концерт.

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