Президент Украины Владимир Зеленский заявил об увольнении всех областных военкомов после заседания СНБО. О своем решении он сообщил в Telegram-канале.

Зеленский заявил, что управлять системой должны только те, кто знает, почему «цинизм и взяточничество» в условиях конфликта являются госизменой.

«Воины, которые прошли фронт или не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, — именно им можно доверить эту систему комплектования», — добавил президент Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики скоро захотят сместить лидер киевского режима Владимира Зеленского на фоне неудачного контрнаступления.