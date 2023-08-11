Зеленский уволил всех областных военкомов

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 135 0

Решение было принято после заседания СНБО.

Зеленский уволил всех областных военкомов

Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Maeterlinck

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил об увольнении всех областных военкомов после заседания СНБО. О своем решении он сообщил в Telegram-канале.

Зеленский заявил, что управлять системой должны только те, кто знает, почему «цинизм и взяточничество» в условиях конфликта являются госизменой.

«Воины, которые прошли фронт или не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, — именно им можно доверить эту систему комплектования», — добавил президент Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики скоро захотят сместить лидер киевского режима Владимира Зеленского на фоне неудачного контрнаступления.

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