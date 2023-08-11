Девять человек пострадали в ДТП с экскурсионным джипом в Сочи

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 96 0

Среди получивших травмы, предварительно, есть беременная женщина и ребенок.

Девять человек пострадали в ДТП с экскурсионным джипом в Сочи

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Серьезная авария с экскурсионным джипом произошла в Лазаревском районе Сочи. Об этом сообщает источник 5-tv.ru, уточняя место трагедии — поселок Солох-Аул.

Так, по предварительной информации, в результате ДТП в горной местности пострадали девять туристов. Среди них есть ребенок и беременная женщина.

Известно, что пострадавших доставляют в больницы для оказания необходимой помощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жуткая авария произошла на трассе М-5 «Урал» под Самарой. У большегруза лопнуло колесо, он вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя легковушками.

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