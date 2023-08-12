Атака французских военных на нацгвардию Нигера: все детали случившегося

Погибло пятеро солдат, их похоронили в столице Нигера — в Ниамее.

Пять солдат погибли, еще четверо получили ранения в результате атаки военных из Франции на национальную гвардию в Нигере 9 августа. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщил ряд СМИ, преимущественно — ActuNiger.

«Предварительные потери составляют пять убитых солдат и еще четыре раненых», — опубликована информация на портале.

В эфире местного телеканала представитель мятежников Амаду Абдраман заявил, что силам безопасности и обороны поручено повысить уровень тревоги по всему Нигеру, обычных граждан просят не терять бдительность.

В то же время Франция опровергла сообщения мятежников и не признала свою вину в нарушении воздушного пространства в Нигере.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в МИД России предупредили о рисках военного пути урегулирования в Нигере.