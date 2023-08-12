Застрявшие во льдах российские танкеры выводят с помощью ледокола

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Алексей Панков
Алексей Панков 12 0

EADaily: застрявшие во льдах российские танкеры эвакуируют с помощью ледокола

Застрявшие во льдах российские танкеры выводят с помощью ледокола

Фото: © РИА Новости / Роберт Прасценис

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Корабли везут нефть в Китай.

Застрявшие во льдах на Северном морском пути танкеры, перевозившие российскую нефть в Китай, продолжили свой путь благодаря ледоколу «Таймыр». Соответствующей новостью поделилось издание EADaily.

По данным СМИ, несколько дней назад караван прекратил движение и остался на открытой воде. Несмотря на ледовый класс, танкеры боялись самостоятельно плыть дальше.

Сейчас караван продолжает путь со скоростью пять узлов в час и заходит в ледовую зону. По северному морскому пути кораблям предстоит пройти еще около 750 миль. По данным автоматизированной информационной системы «Север», половина этого маршрута покрыта льдами.

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