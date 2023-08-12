Застрявшие во льдах российские танкеры выводят с помощью ледокола

Корабли везут нефть в Китай.

Застрявшие во льдах на Северном морском пути танкеры, перевозившие российскую нефть в Китай, продолжили свой путь благодаря ледоколу «Таймыр». Соответствующей новостью поделилось издание EADaily.

По данным СМИ, несколько дней назад караван прекратил движение и остался на открытой воде. Несмотря на ледовый класс, танкеры боялись самостоятельно плыть дальше.

Сейчас караван продолжает путь со скоростью пять узлов в час и заходит в ледовую зону. По северному морскому пути кораблям предстоит пройти еще около 750 миль. По данным автоматизированной информационной системы «Север», половина этого маршрута покрыта льдами.

Нить нефтепровода «Дружба» на территории Польши была отключена из-за утечки

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Польша возобновила прокачку нефти по участку трубопровода «Дружба». После аварии, произошедшей 5 августа, ремонтными бригадами были проведены все необходимые работы.