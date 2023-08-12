Станет ли указ Байдена о запрете добычи урана подарком для России

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 42 0

Политолог Бредихин: сокращение урана в США не является «помощью России»

Фото, видео: Reuters / Jonathan Ernst; Личный архив Антона Бредихина; 5-tv.ru

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Политолог объяснил, какие цели преследует Белый дом.

Президента США Джо Байден запретил разработку урановых месторождений в Аризоне. Чем это выгодно России в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказал политолог Антон Бредихин.

Он отметил, что не стоит усматривать в действиях президента США «какую-то руку помощи России». Такое решение могло быть связано с ситуацией в Африке.

«Это может быть одной из мотиваций и обоснованием для введения дополнительных военных контингентов в различные страны Африки со стороны Соединенных Штатов Америки для того, чтобы обеспечить доступ к урану, который находится в целом ряде стран, проводящий пророссийский вектор своей политики. Безусловно, здесь стоит искать более глубокие корни, а не только то, что якобы на поверхности. Поэтому не думаю, что увеличатся закупки урана со стороны США у Российской Федерации, а наоборот будут искаться дополнительные поводы для оказания давления на нашу страну и [появится] желание вытеснить нашу страну из различных ниш мирового рынка», — заявил Бредихин.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что решение Байдена сделать миллион акров земель в Аризоне национальным памятником негативно влияет на интересы страны. По словам сенатора из республиканской партии Джон Баррассо, Белый Дом сильно ограничил добычу урана.

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