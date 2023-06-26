Путин продлил действие ответных мер на потолок цен на нефть до конца 2023 года

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 22 0

Изменения были внесены в указ, регулирующий применение специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением предельной цены на российские нефть и нефрепродукты.

Путин продлил действие ответных мер на потолок цен на нефть до конца 2023 года

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Глава РФ Владимир Путин подписал указ о продлении до конца 2023 года ответных мер российской стороны на, так называемый, введенный потолок цен на нефть. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новым указом были внесены изменения в прошлый, подписанный в декабре 2022 года. Согласно ему, запрет на продажу нефти российскими компаниями истекал 1 июля 2023 года. Новая дата истечения запрета назначена на 31 декабря 2023 года.

Глава государства в прошлом году запретил продажу нефти и нефтепродуктов из РФ иностранным лицам и организациям, если при оплате поставок сторона используют механизм предельного потолка на стоимость энергоносителя. Предельная цена была зафиксирована антироссийскими санкциями, введенными недружественными государствами.

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