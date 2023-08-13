«Сама так решила»: почему дочь Татьяны Арнтгольц сбежала из дома матери

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 43 0

Актер Жидков объяснил бегство дочери от Арнтгольц переходным возрастом

«Сама так решила»: почему дочь Татьяны Арнтгольц сбежала из дома матери

Фото: Фото: Instagram* / ivantsarevitch1

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Наследница актрисы в настоящее время живет вместе с родным отцом. Но с чем это связано?

Актриса Татьяна Арнтгольц временно не живет с 13-летней дочерью Машей от первого брака с Иваном Жидковым. По информации прессы, девочка переехала к отцу. Почему ребенок совершил такой поступок? Об этом родитель рассказал в беседе с «Экспресс-газетой».

По словам актера, поступок дочери вполне можно объяснить трудностями переходного возраста.

Сейчас Татьяна Арнтгольц живет в другом браке с коллегой по цеху Марком Богатыревым, вместе воспитывают общего двухлетнего сына. Поклонники творчества актеров часто восхищаются звездной парой в сети.

После развода родителей Маша оставалась жить с матерью, но когда у Арнтгольц появился новый супруг, девочка покинула дом и уехала к отцу.

По словам Ивана Жидкова, переехать к нему было сугубо решением ребенка. Он отлично ладит с дочкой и счастлив, что она принимает его советы.

«Сама так решила — переходный возраст. О всех ее любовях, молодых людях выслушиваю. И если ей это надо, что-то по-дружески советую», — рассказывает Жидков.

Как оказалось, девочка отлично ладит и с новой сожительницей отца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывший муж Арнтгольц Иван Жидков показал новую девушку.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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