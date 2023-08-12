В США сообщили о массовом бегстве иностранных военных из рядов ВСУ

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 53 0

Экс-советник Пентагона Макгрегор: иностранные наемники бегут из рядов ВСУ

В США сообщили о массовом бегстве иностранных военных из рядов ВСУ

Фото: Reuters / KAI PFAFFENBACH

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

И это не единственная проблема, с которой столкнулось командование украинской армии.

Иностранные наемники массово бегут из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за отсутствия успехов на поле боя. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем канале в YouTube.

Он указал, что большая часть наемников уже уехали. Из их числа в рядах ВСУ остались по большому счету только поляки.

Кроме того, это не единственная проблема, с которой столкнулось командование украинской армии. Там также наблюдается рост дезертирства. И все по той же причине. Это, по мнению Макгрегора, означает лишь одно — в обозримом будущем ВСУ ждет крах.

Прежде газета The New York Times сообщила, что ВСУ с российской спецоперации потеряли более 150 тысяч боевиков ранеными и убитыми.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Украине сообщили о необходимости дополнительной мобилизации.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

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