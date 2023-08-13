ЕС готовится к введению санкций против Нигера

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Алексей Панков
Алексей Панков 11 0

Жозеп Боррель призвал немедленно освободить законного президента страны — Мохамеда Базума.

ЕС готовится к введению санкций против Нигера

Фото: www.globallookpress.com / Mahamadou Hamidou

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Евросоюз готовит санкции против Нигера. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в соцсети X (прежнее название Twitter). Он отметил, что таким образом организация пытается поддержать стремление Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по «восстановлению демократии» в стране.

Он указал, что ЕС продолжает политику мирного разрешения конфликта на фоне подготовки военных соединений ЭКОВАС к вторжению в республику.

«Евросоюз полностью поддерживает усилия, предпринимаемые ЭКОВАС, и готовится внести вклад в их реализацию на практике путем введения нового режима индивидуальных санкций», — сообщил Боррель.

Прежде Боррель подчеркнул, что Европейский союз намерен продолжать поставки гуманитарной помощи в Нигер. Также организация не прекратит поддержку народа Нигера и защиту их прав. Подчеркивается, что в стране, несмотря на эвакуацию европейских граждан, остаются сотрудники некоторых служб ЕС для оказания помощи населению.

Кроме того, Боррель выразил озабоченность здоровьем отстраненного мятежниками президента Нигера Мохамеда Базума. Он призвал немедленно освободить его без каких-либо предварительных условий.

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