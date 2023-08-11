В МИД России предупредили о рисках военного пути урегулирования в Нигере

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 22 0

Между тем российская сторона поддерживает посредничество ЭКОВАС.

В МИД России предупредили о рисках военного пути урегулирования в Нигере

Фото: www.globallookpress.com / Djibo Issifou

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Военный путь урегулирования ситуации в Нигере может привести к затяжному противостоянию и резкой дестабилизации обстановки в Сахаро-Сахельском регионе. Об этом предупредили в МИД России.

Между тем российская сторона поддерживает посредничество ЭКОВАС, направленное на поиск путей выхода из кризиса.

«Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) предпринимает шаги по восстановлению конституционного порядка в Нигере путем политико-дипломатического диалога с новыми нигерскими властями», — отмечается в сообщении.

Президент Нигера Мохамед Базум был свергнут 26 июля в результате госпереворота. Тогда же руководители восстания сообщили о закрытии границ страны, введении комендантского часа и приостановке действия местной конституции.

Позднее стало известно, что ЭКОВАС распорядился о развертывании военных сил для «восстановления демократии в республике».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мятежники в Нигере заявили о формировании нового правительства.

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