«Замкнутые»: мумии отца и сына нашли в квартире Екатеринбурга

Мужчины скончались около пяти лет назад. Почему никто об этом даже не догадывался?

В Екатеринбурге обнаружили тела отца и сына, которые умерли около пяти лет назад. Об этом изданию URA.RU рассказал один из жильцов дома.

Он сообщил, что на месте вскрытия двери мрачной квартиры работали сотрудники полиции и Следственного комитета. По словам очевидца, умершие имели «проблемы с головой» и почти не выходили из дома.

«Очень замкнутые. Никому даже в голову не могло прийти, что случилось вот такое — ну, нет их и нет», — рассказал он.

Также, по его словам, несколько лет назад дальние родственники все-таки заявляли в МВД о пропаже. Но по неизвестным причинам трупы так и не нашли.

Недавно родственники снова очнулись и забили тревогу. Они обратились в соответствующие службы и по их просьбе квартиру все-таки удалость вскрыть. За замком были обнаружены две мумии.

Неизвестно, почему соседи все это время не чувствовали трупный запах. Также непонятно, когда именно погибли два родственника: одновременно или же нет. Теперь дело о покойниках будет под наблюдением Следственного комитета.

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