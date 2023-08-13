«Замкнутые»: мумии отца и сына нашли в квартире Екатеринбурга
Мумифицированные тела отца и сына нашли в квартире в Екатеринбурге
Фото: www.globallookpress.com / Julian Stratenschulte
Мужчины скончались около пяти лет назад. Почему никто об этом даже не догадывался?
В Екатеринбурге обнаружили тела отца и сына, которые умерли около пяти лет назад. Об этом изданию URA.RU рассказал один из жильцов дома.
Он сообщил, что на месте вскрытия двери мрачной квартиры работали сотрудники полиции и Следственного комитета. По словам очевидца, умершие имели «проблемы с головой» и почти не выходили из дома.
«Очень замкнутые. Никому даже в голову не могло прийти, что случилось вот такое — ну, нет их и нет», — рассказал он.
Также, по его словам, несколько лет назад дальние родственники все-таки заявляли в МВД о пропаже. Но по неизвестным причинам трупы так и не нашли.
Недавно родственники снова очнулись и забили тревогу. Они обратились в соответствующие службы и по их просьбе квартиру все-таки удалость вскрыть. За замком были обнаружены две мумии.
Неизвестно, почему соседи все это время не чувствовали трупный запах. Также непонятно, когда именно погибли два родственника: одновременно или же нет. Теперь дело о покойниках будет под наблюдением Следственного комитета.
Ранее 5-tv.ru писал, что мумифицированное тело режиссера театра имени Вахтангова Светланы Джимбиновой нашли в ее квартире.
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