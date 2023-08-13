«Внутренне энергична»: Лада Дэнс готова к длительной реабилитации

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 36 0

Директор Лады Дэнс сообщил о предстоящей певице долгой реабилитации после ДТП

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

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Последствия аварии для певицы оказались более серьезными, чем ожидалось.

Пережившей серьезную аварию Ладе Дэнс предстоит сложная и долгая реабилитация, но она к ней морально готова. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил директор певицы Сергей Пудовкин.

«Лада абсолютно в сознании, она внутренне энергична и настроена на длительную реабилитацию. Понятно, что это будет болезненно, это история не одного дня и недели, но она готова к этой реабилитации. Абсолютно уверен, что ее энергия, ее драйв, воля к жизни и вера во все хорошее дадут позитивный результат», — подчеркнул Пудовкин.

Он признался, что последствия ДТП для певицы оказались более серьезными, чем ожидалось изначально. Сразу после аварии знаменитость позвонила своему директору, сообщила о случившемся и попросила его не волноваться, добавив фразу «мы еще потанцуем». Сейчас Пудовкин, по его словам, понимает, что это было сказано певицей будучи в шоковом состоянии после случившегося.

«После этой фразы я был в спокойном настроении, но последствия оказались не такими хорошими, как казалось в первый день. Но все врачи максимально квалифицированные, клиника высочайшего уровня. Конечно, мы, как и поклонники, родные, близкие, желаем, чтобы этот реабилитационный период быстрее кончился», — заключил директор певицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что интересы госпитализированной после ДТП Лады Дэнс взялся представлять звездный адвокат Сергей Жорин.

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