«Много противоречивой информации»: адвокат Жорин будет представлять интересы Лады Дэнс

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 1 029 0

Звездный адвокат Сергей Жорин будет представлять интересы Лады Дэнс

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Личный архив Сергея Жорина; 5-tv.ru

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Звездный правозащитник занялся изучением спекуляций ряда СМИ о состоянии знаменитой исполнительницы.

Ладе Дэнс сделали еще одну операцию на лице. Об этом в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru заявил директор исполнительницы Сергей Пудовкин.

Он добавил, что певица пока не может сейчас самостоятельно разговаривать. Кроме того, Пудовкин подчеркнул, что у нее есть сложности «косметического характера». Несмотря на серьезность травмы, врачи дают положительный прогноз.

Пудовкин также обратил внимание, что недоброжелатели выложили в Сеть фотографии Лады Дэнс во время ее нахождения в больнице. В результате активно начали распространяться слухи о критическом состоянии звезды. Пудовкин подчеркнул, что не стоит верить распространяемой налево и направо, отметив, что спекуляциями на тему здоровья знаменитости занялся звездный адвокат Сергей Жорин.

Правозащитник успел прокомментировать ситуацию. По словам Жорина, он совместно с коллегами начал изучение публикаций касательно ДТП с участием Лады Дэнс.

«Действительно очень много противоречивой информации, которая не соответствует действительности, и в ряде случаев несет порочащий характер. Некоторые издания, подменяя собой правоохранительные органы и даже суд, уже чуть ли не вынесли обвинительный вердикт водителю, который управлял транспортным средством, где находилась певица в момент происшествия. Некоторые СМИ заявляют о том, что якобы оказано непрофессиональное и некомпетентное лечение. Но и то, и другое требует детальной проверки, возможно, расследования. Этим сейчас занимаются правоохранительные органы. Голословные обвинения, как минимум, наносят определенные нравственные и моральные страдания потерпевшим, а, как максимум, могут являться предметом судебного преследования», — отметил Жорин.

Адвокат посоветовал СМИ воздержаться от публикаций непроверенной информации.

«Есть проблемы»: Лада Дэнс не может самостоятельно передвигаться и говорить

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сейчас Лада Дэнс не может сама говорить и передвигаться. Певица попала в ДТП в подмосковном Подольске.

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