Российские штурмовые группы отбили два «опорника» ВСУ на купянском направлении

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 7 0

Войска разгромили террористов за считанные минуты благодаря четкому плану.

Российские штурмовые группы отбили два «опорника» ВСУ на купянском направлении

Фото: © РИА Новости / Антон Вергун

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Штурмовые группы Вооруженных сил России отбили два «опорника» ВСУ на купянском направлении. Такое заявление сделал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«В ходе боевых действий на купянском направлении штурмовые группы 6-й общевойсковой армии овладели двумя опорными пунктами, тремя наблюдательными постами и разгромили до взвода пехоты в районе населенного пункта Ольшана», — подчеркнул он в интервью ТАСС.

По словам Зыбинского, террористы предприняли попытку пойти в контратаку, но все оказалось тщетно. Даже воздушно-десантные бригады ВСУ не смогли противостоять российским военным.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

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