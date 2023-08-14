В Верховную раду Украины внесли проект изменений к закону о нацменьшинствах

В Верховную раду Украины внесли проект по поправкам в законопроект о национальных меньшинствах, сообщает украинское издание «Страна.ua»

Проект появился после выводов Венецианской комиссии. Запад предложил Киеву исправить действующий закон в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека и хартией региональных языков.

Законодатели предложили предоставлять в ряде регионов, где проживают национальные меньшинства, различные языковые послабления. Однако среди перечисленных народов нет русских.

«На русских его нормы распространяться не будут», — пишет издание.

Кроме того, никаких конкретных порядков признания населенных пунктов местами проживания национальных меньшинств не прописано. Регламентировать исполнение закона будет правительство страны.

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