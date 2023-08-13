На Украине демонтировали уже десятки советских памятников. И дошли до одного из главных.

Не имея успехов на поле боя киевский режим пытается наполнить повестку громкими пиар-акциями. Очередной «перемогой» стала декоммунизация памятника «Родина-мать», расположенного в самом центре Киева. Это действительно колоссальная скульптура, возможно, последний мега-памятник советской эпохи. Его открывал лично Брежнев в мае 81-го года, в годовщину Великой Победы.

Скульптура чуть ниже «Родины-мать» из Волгограда, но так как она стоит на постаменте, то суммарно получается выше — от подножия до кончика поднятого вверх в правой руке меча 102 метра.

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Изуродовали шедевр инженерной мысли в угоду сиюминутным политическим амбициям, иначе и не скажешь. Со щита, что статуя держит в левой руке, срезали герб СССР и налепили туда свой тризуб. Правда сталь вынуждены были закупить аж в Бельгии — в нынешней Украине разучились делать такого качества металл.

Получилось символично, только это не символ освобождения Украины от советского наследия, как там подают, а символ разрухи, что царит в головах нынешних властей. Звезда пятиконечная на рукояти меча, кстати, осталась. То ли денег не хватило, то ли ума. Карающий советский меч, как дамоклов, кошмар — нависает над Зеленским и компанией.

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Жаль киевскую «Родину-мать». Жаль, как памятник. Уж как над ней не издевались — и американским флагом подсвечивали, и на голову венок из британских маков вешали, и даже флаг ЛГБТ пытались прицепить.

Но если она вам так мешает памятник, язык, названия улиц — может, это не ваша земля? Задается риторическим вопросом российский МИД.

Почему-то весь креатив сводится вот к такому паразитированию над великим наследием прошлого — когда берут что-то созданное ненавистным сейчас СССР или Российской империей и добавляют тризуб, вышиванку или красят в желто-синий цвет. Это называется «культурой» и «самостийностью».