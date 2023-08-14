Страшное ДТП в Забайкалье унесло жизни четырех человек

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Среди погибших двое детей. Что случилось на дороге?

Страшное ДТП в Забайкалье унесло жизни четырех человек

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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Страшная авария произошла в Забайкалье. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей. Все произошло на федеральной трассе под Читой.

Столкнулись две легковушки, водитель одной из которых вылетел на встречную полосу. Удар получился такой силы, что обе машины искорежило до неузнаваемости.

Причем виновник аварии не пострадал — погиб его пассажир. А другой автомобиль улетел в кювет. В нем помимо водителя находились шестеро детей. Двое скончались, остальные получили тяжелые травмы. Чтобы достать их из салона, спасателям пришлось разрезать кузов.

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