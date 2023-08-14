Вылетел на обочину: смертельное ДТП произошло на трассе в Дагестане

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Три человека погибли в результате ДТП в Дагестане

Фото, видео: МВД России / ТАСС; 5-tv.ru

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Что известно об этом страшном инциденте?

Еще одна смертельная авария произошла на трассе «Каспий» в Дагестане. В результате ДТП погибли три человека.

По предварительной версии, водитель легковушки не справился с управлением. Машина вылетела на обочину и перевернулась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страшная авария произошла в Забайкалье. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Все произошло на федеральной трассе под Читой. Столкнулись две легковушки, водитель одной из которых вылетел на встречную полосу.

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