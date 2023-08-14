Не в кота корм: власти проверят рост цен на еду для домашних животных

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В России проверят рост цен на еду для домашних животных

Фото, видео: Сергей Фадеичев / ТАСС; 5-tv.ru

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Осенью, согласно ожиданиям экспертов, ожидается новый скачок.

Генпрокуратура и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведут проверку из-за роста цен на корма и ветпрепараты для домашних животных. Как выяснили «Известия», с начала года стоимость подобной продукции увеличилась в среднем четверть, а в премиум-сегменте — на все 80%.

И осенью ожидается новый скачок — эксперты объясняют рост сильной зависимостью от иностранных поставок и оборудования. Отечественный рынок кормов почти целиком заполнен зарубежными производителями.

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