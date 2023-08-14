Украинские спортсмены примут участие в Олимпиаде-2024 в Париже

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 16 0

Они не будут обращать внимание на соперников, выступающих под нейтральным флагом. Но что в противном случае?

Украинские спортсмены примут участие в Олимпиаде-2024 в Париже

Фото: www.globallookpress.com / Petro Poroshenko

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Украинские спортсмены выступят на грядущих Олимпийских играх в Париже, даже если в них примут участие атлеты из России и Белоруссии, но под нейральными флагами. Об этом заявил президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт в беседе с изданием Kyodo.

«Спортсмены будут представлять наше государство, чтобы все в мире увидели, что Украина есть, была и будет», — прокомментировал он.

Гутцайт отметил, что украинцы намерены выступать на играх под своим национальным флагом. Однако российской и белорусской сборным от своих придется отказаться, считает он. Глава НОК уточнил, что в противном случае спортсмены из Украины будут вынуждены отказаться от участия.

В Международном олимпийском комитете ранее рекомендовали не допускать до соревнований спортсменов, которые поддерживают спецоперацию. Остальные атлеты из РФ и Белоруссии могут принять участие в играх в нейтральном статусе.

Ранее 5-tv.ru писал, что в оргкомитете Олимпиады-2024 назвали сроки принятия решения по допуску россиян.

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