Украинские спортсмены примут участие в Олимпиаде-2024 в Париже

Украинские спортсмены выступят на грядущих Олимпийских играх в Париже, даже если в них примут участие атлеты из России и Белоруссии, но под нейральными флагами. Об этом заявил президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт в беседе с изданием Kyodo.

«Спортсмены будут представлять наше государство, чтобы все в мире увидели, что Украина есть, была и будет», — прокомментировал он.

Гутцайт отметил, что украинцы намерены выступать на играх под своим национальным флагом. Однако российской и белорусской сборным от своих придется отказаться, считает он. Глава НОК уточнил, что в противном случае спортсмены из Украины будут вынуждены отказаться от участия.

В Международном олимпийском комитете ранее рекомендовали не допускать до соревнований спортсменов, которые поддерживают спецоперацию. Остальные атлеты из РФ и Белоруссии могут принять участие в играх в нейтральном статусе.

Ранее 5-tv.ru писал, что в оргкомитете Олимпиады-2024 назвали сроки принятия решения по допуску россиян.