Шойгу: разрекламированная техника Запада в реальных боевых условиях оказалась небезупречной

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 37 0

В Минобороны России подвели промежуточные итоги спецоперации на Украине.

Шойгу: разрекламированная техника Запада в реальных боевых условиях оказалась небезупречной

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Christoph Hardt

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«Коллективный Запад» так широко и ярко рекламировал технику, поставляемую киевскому режиму, что от нее ожидали хоть каких-то «побед». По факту же, в реальных условиях боев, она оказалась почти что бесполезной. Такое мнение выразил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«[Техника] оказалась далеко не безупречной», — подчеркнул Шойгу.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что напуганные ВСУ скапливают резервы под Киевом. Военное руководство Украины не исключает новой угрозы наступления.

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