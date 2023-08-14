«Повторное наступление»: напуганные ВСУ скапливают резервы под Киевом

Военное руководство Украины не исключает новой угрозы.

Украинская армия повышает свою боеготовность на киевском направлении под страхом нового наступления Вооруженных сил РФ на город. Об этом рассказал командующий ВСУ Сергей Наев.

«Повторного наступления на Киев никто никогда не исключал… Такая вероятность существует», — прокомментировал он в беседе с изданием «РБК-Украина».

Военный отметил, что сейчас такая атака маловероятна, однако в перспективе она возможна — зависеть все будет он нескольких факторов, среди которых наличие средств и само решение о наступлении.

Между тем на Украине вероятной операцией российской стороны обеспокоены. По словам Наева, Киев уже дал распоряжение укрепить боевые возможности под городом. Для этого туда стекаются, в том числе, сотрудники региональных военных администраций.

ВС РФ наносят удары высокоточным оружием по критическим объектам украинской инфраструктуры. По стоянию на 25 марта, сообщили в Минобороны РФ, был значительно снижен боевой потенциал ВСУ.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Германии выступили против поставок Taurus на Украину.