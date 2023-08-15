Чистосердечное: кто из звезд признался в проблемах с алкоголем и наркотиками

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Рита Миронова
Рита Миронова 36 0

МакSим, Топалов и Пьеха признались в зависимостях и прошли курс лечения

Чистосердечное: кто из звезд признался в проблемах с алкоголем и наркотиками

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Кто смог признаться, что когда-то был зависим от запрещенных веществ или зеленого змия?

Несколько очень популярных звезд шоу-бизнеса не побоялись признаться в своих недостатках. И речь вовсе не о неровностях кожи или лишних килограммов — эти люди побороли алкогольные и наркотические зависимости, которые медленно отнимали у них жизненную энергию. Об этом рассказало издание dni.ru.

Влад Топалов

111111Влад Топалов. Фото: www.globallookpress.com /Anatoly Lomokhov

На пике своей популярности артист пристрастился к запрещенным веществам. Об этом он сам откровенно рассказал в одном из интервью.

Те годы он практически не помнит — измученный таким образом жизни, Топалов поспешил исправиться и взять себя в руки. Сейчас он примерный семьянин, воспитывающих детей.

Певица МакSим

1111МакSим. Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

Марина Максимова (настоящее имя артистки — Прим. ред.) «попалась» на зависимости в 2023 году. Внимательные поклонники заметили, что их кумир плохо выглядит, не может выступать на сцене.

МакSим скрывала проблемы с алкоголем, аргументируя свое поведение болезнью. Но недавно все же смогла признаться публике в зависимости и отправиться на лечение.

Лолита Милявская

1111Лолита Милявская. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Артистка стала зависимой уже в зрелом возрасте. Примерно в 43 года она пристрастилась к запрещенным веществам и даже не скрывала это от близких.

Любовь и ласка, нехватку которой Лолита пыталась заглушить, родные стали давать ей в двукратном объеме. Тогда и справиться с навязанной зависимостью оказалось проще.

Дана Борисова

222Дана Борисова. Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

За плечами у телеведущей — бурная молодость. Она несколько раз проходила лечение после своих «марафонов». Из-за них же Борисова встретилась с неприятными последствиями во взрослой жизни. Однако сейчас утверждает, что не употребляет уже много лет.

Стас Пьеха

2222Стас Пьеха. Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Со своей зависимостью артист боролся более 20 лет. Начало было положено еще в подростковые годы — Пьеха пытался заглушить пустоту в душе от постоянного отсутствия родителей.

Тогда бабушка отправила его учиться в другую страну, что отчасти и спасло ему жизнь.

Ранее 5-tv.ru писал, как обезопасить подростков от наркотиков.

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