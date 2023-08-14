Все на паузе: извержение вулкана Этна привело к отмене десятков рейсов

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Извержение вулкана Этна привело к отмене десятков рейсов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Martin Rietze; 5-tv.ru

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Когда полеты возобновятся, в настоящее время неизвестно.

Этой ночью бурная активность вулкана Этна осветила итальянскую Сицилию. Из кратера вырывались многометровые фонтаны лавы, потоки стекали к подножию горы, а взрывы были слышны даже в городе.

Извержение спровоцировало значительный выброс вулканического пепла. Воздушное пространство над городом Катания закрыли.

Десятки рейсов отменены. В аэропорту собралась целая толпа ожидающих отправления, но, когда полеты возобновятся, пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что невероятные кадры пришли из Исландии — там произошло извержение одного из крупнейших действующих вулканов — Фаградальсфьядля. Он расположен на острове всего в 30-ти километрах от столицы.

После землетрясения на склонах горы образовалась двухсотметровая трещина с фонтанами лавы. Но больше всего поражает безрассудство местных жителей — некоторые гуляли практически по кромке «преисподней».

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