Она начала терять сознание: как развивалась болезнь Жанны Фриске

Отец Фриске рассказал, как проявлялись первые симптомы рака мозга у звезды.

Недавно отец популярной певицы и актрисы Жанны Фриске бизнесмен Владимир Фриске подробно рассказал о том, как проявлялись первые симптомы опухоли мозга певицы, и как семья впервые поняла, что имеет дело именно с этим заболеванием, сообщает mk.ru.

По словам Владимира, все началось с того, что звезда стала падать в обмороки, что даже чуть не привело к смертельной трагедии — однажды она едва не утонула. Также одним из первичных проявленных симптомов была боязнь света.

Отец знаменитости выяснил, что все это может говорить к развитию раковой опухоли мозга. Муж певицы к этому времени уже знал диагноз возлюбленной. Пара держала это в тайне не только от публики, но даже от родных.

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