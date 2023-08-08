Она начала терять сознание: как развивалась болезнь Жанны Фриске

|
Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 51 0

Отец Жанны Фриске рассказал, что певица боялась света в начале болезни

Она начала терять сознание: как развивалась болезнь Жанны Фриске

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Читайте нас в: Дзен Новости

Отец Фриске рассказал, как проявлялись первые симптомы рака мозга у звезды.

Недавно отец популярной певицы и актрисы Жанны Фриске бизнесмен Владимир Фриске подробно рассказал о том, как проявлялись первые симптомы опухоли мозга певицы, и как семья впервые поняла, что имеет дело именно с этим заболеванием, сообщает mk.ru.

По словам Владимира, все началось с того, что звезда стала падать в обмороки, что даже чуть не привело к смертельной трагедии — однажды она едва не утонула. Также одним из первичных проявленных симптомов была боязнь света.

Отец знаменитости выяснил, что все это может говорить к развитию раковой опухоли мозга. Муж певицы к этому времени уже знал диагноз возлюбленной. Пара держала это в тайне не только от публики, но даже от родных.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему семья Жанны Фриске не может помириться с Шепелевым.

+18° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
96.08
-0.49 105.44
-0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:40
Дружит или изменяет: как банальная переписка рушит семейные отношения
0:39
«Я винил себя в этой катастрофе»: Родион Газманов о том, как пережил развод родителей
0:21
Стано напомнил об отсутствии у ЕС полномочий по гарантиям безопасности Украине
0:03
К Земле приближается потенциально опасный астероид
23:45
НАТО ждут серьезные проблемы из-за Украины? ВСУ продолжают терпеть неудачи на фронте
23:27
Она начала терять сознание: как развивалась болезнь Жанны Фриске

Сейчас читают

Лужина о тайном романе Мирошниченко: Высоцкий посвятил ей песню
Травма юности: коллега раскрыл секрет «фирменного» голоса умершего Володарского
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях
Нужно получать от всего удовольствие: как Митя Фомин планирует свое время

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео