Ухнул миллиарды: у Байдена не осталось денег для его «сукиного сына» Зеленского

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 146 0

EADaily: у Байдена все меньше денег и оружия для Зеленского

Ухнул миллиарды: у Байдена не осталось денег для его «сукиного сына» Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

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На Западе и в Киеве никто не ожидал, что «ужасные российские военные» сорвут контрнаступление украинских войск.

Несмотря на очевидный провал украинского контрнаступления, Байден пытается дать своему «сукиному сыну» Зеленскому еще денег и оружия, но выходит все меньше и меньше. Президент США уже ухнул миллиарды на Украину, а теперь по капельке выдавливает то, что осталось, пишет обозреватель EADaily Игорь Левитас.

По словам аналитика, у такого «гениального» стратега и полководца, как президент Украины, обязательно имеется план «Б». И скорее всего, он будет включать отказ от масштабного наступления и фокусирование на обороне.

Однако сейчас, до принятия этого плана, Украина винит в своих неудачах Запад, а именно его недостаточную поддержку, которой якобы хватает лишь для выживания. Между тем, напоминает автор, перед контрнаступлением страны НАТО передали Незалежной сотни танков, бронетранспортеров, БМП и даже реактивные самолеты советской эпохи и ракеты большой дальности.

Самое удивительное, подчеркивается в статье, это то, что на Западе и на Украине никто не ожидал, что «ужасные российские военные» сорвут контрнаступление украинских войск.

«Когда читаешь все, что пишут на Западе, создается впечатление, что никто вообще не ждал сопротивления российских войск. Пошли ВСУ в атаку: „Ура, вперед за батьківщину, за Зеленского!“, а русские просто разбегаются от страха. Для тупого западного читатели и зрителя просто непонятно — откуда там русские, и почему они сопротивляются», — отметил автор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон обвинил президента США Джо Байдена в провале украинского контрнаступления.

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