Один из создателей космической программы «Буран» умер в лифте в Москве

В Москве скончался в возрасте 76 лет один из создателей космической программы «Буран» Николай Губернаторов. По данным ИА «Регнум», мужчина умер в лифте многоэтажного дома.

Губернаторов 10 августа возвращался домой после выписки из больницы в сопровождении жены. Ему стало плохо в лифте. Супруга пыталась оказать ему первую помощь, прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.

По предварительным данным, причиной смерти стала сердечно-сосудистую недостаточность.

Как сообщил агентству сын Губернаторова — Дмитрий, похороны мужчины назначены на 14 августа.

Николай Губернаторов последние несколько десятилетий работал ведущим инженером в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» имени С. П. Королева. Вместе с женой принимал участие в разработке программы «Буран» — советской многоразовой транспортной космической системы.

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