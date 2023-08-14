Один из создателей космической программы «Буран» умер в лифте в Москве

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 77 0

Предварительной причиной смерти Николая Губернаторова стала сердечно-сосудистую недостаточность.

Один из создателей космической программы «Буран» умер в лифте в Москве

Фото: www.globallookpress.com / AlphaSpecnaz

Читайте нас в: Дзен Новости

В Москве скончался в возрасте 76 лет один из создателей космической программы «Буран» Николай Губернаторов. По данным ИА «Регнум», мужчина умер в лифте многоэтажного дома.

Губернаторов 10 августа возвращался домой после выписки из больницы в сопровождении жены. Ему стало плохо в лифте. Супруга пыталась оказать ему первую помощь, прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.

По предварительным данным, причиной смерти стала сердечно-сосудистую недостаточность.

Как сообщил агентству сын Губернаторова — Дмитрий, похороны мужчины назначены на 14 августа.

Николай Губернаторов последние несколько десятилетий работал ведущим инженером в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» имени С. П. Королева. Вместе с женой принимал участие в разработке программы «Буран» — советской многоразовой транспортной космической системы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие признаки указывают на скорую смерть внешне здорового человека.

+19° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
101.04
2.83 110.68
2.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:21
Путин провел рабочую встречу с главой «Росатома»: главное
21:10
«Как же я его люблю»: Натали посвятила трогательный пост умершему супругу
21:00
Глава МИД ФРГ на пути в Австралию «застряла» в Абу-Даби из-за поломки самолета
20:48
Человеческие череп и кости нашли в мусорном мешке в Москве
20:36
Сын Градского обвинил его вдову Марину Коташенко в краже денег
20:24
Форум «Армия-2023» собрал гостей и участников из 70 стран

Сейчас читают

Закрытое воздушное пространство Украины нарушил пассажирский самолет
«Долго и многократно»: о каком прорыве в создании лазерного оружия заявил Китай
Страшная болезнь изменила звезду «Афони» Евгению Симонову до неузнаваемости
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку